Изменение климата может уничтожить Атлантический океан

Атлантический океан, из-за глобального потепления, теряет кислород, который необходим для выживания дикой природы. Живность в океане находится на грани вымирания.

Проект iAtlantic является крупнейшим из когда-либо установленных во втором по величине океане планеты. В нем участвуют более 30 партнеров, финансируемых ЕС и координируемых Эдинбургским университетом. Ученые будут использовать множество высокотехнологичных устройств, в том числе роботизированные подводные лодки, для сканирования Атлантического океана от Арктики до Южной Америки, сообщает BBC News.

Ученый, проводящий проверку здоровья второго по величине океана на Земле, предупредил, что живность в Атлантике может умереть.

В течение четырех лет международная группа исследователей из стран, граничащих с Атлантическим океаном, будет изучать, как изменение климата, а также такие отрасли, как рыболовство, добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа, влияют на водные просторы. Они также будут искать убежища, где животные могут выжить.

Страны, включая Южную Америку, Исландию и Шотландию, будут вовлечены в проект стоимостью 10 миллионов евро (11 миллионов долларов США). Команда планирует изучить все формы жизни в океане, от горбатых китов до планктона и кораллов, рассказал профессор Мюррей Робертс из Эдинбургской школы гео-наук Университета, который возглавляет проект iAtlantic.

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Исследователи изучат 12 экосистем, в том числе: коралловый риф у цепи островов Западных островов на западном побережье Шотландии, североатлантический регион Саргассово моря, срединно-атлантический хребет у Исландии, воды, простирающиеся от Анголы до Конго Лепесток и цепь подводной горы Витория-Триндаде у побережья Бразилии.

Учёные выяснили, что из-за изменения климата, океан начал теряет кислород, который необходим для выживания дикой природы.

В интервью Мюррей Робертс спросил: «Что будет с этими животными в будущем, когда Атлантика изменится? По мере того, как она становится теплее, как она становится более кислой, а также – в некоторых областях – из-за того, что она выдыхает»

«Потому что Атлантика, как и многие океанские бассейны в мире, дезоксигенируется – она ​​теряет кислород, жизненно важный для жизни». Более 90 процентов глобального потепления, вызванного изменением климата за последние пять десятилетий, произошло в океане.

Суда, загруженные технологиями, включая роботизированные подводные лодки, отправятся в 32 исследовательские миссии для сбора данных по всему региону. BBC News сообщает, что опыт участников – от машинного обучения до физики и геномики.

Ученые изучат данные, которые они собирают наряду с существующими исследованиями ДНК видов океана. Они хотят точно определить области океана, которые наиболее уязвимы к изменениям экосистемы, вызванным деятельностью человека, например загрязнением.

Команда надеется использовать свою оценку состояния здоровья океана для информирования правительственной политики по сохранению и решению проблемы изменения климата.

Робертс сказал в своем заявлении: «Мы часто забываем, что живем на океанской планете и что огромные морские глубины обеспечивают 99 процентов пространства для жизни на Земле».

«Но океаны испытывают огромное давление от изменения климата, разрушительного рыболовства, пластического загрязнения и других видов человеческой деятельности. Проект iAtlantic собрал удивительную команду со всего океана, и мы не можем дождаться, чтобы начать самое исследование “здоровья” океана.

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