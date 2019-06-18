Медики назвали продукти, які найбільше шкодять серцю

Вчені провели дослідження, щоб з’ясувати, які продукти найбільше шкодять серцю. Вони дізналися, що солодкі напої призводять до розвитку хронічних захворювань.

Про це пише ukrhealth.net.

Дослідженням у цій галузі займалися наукові фахівці зі Сполучених Штатів Америки. Вони вивчили, чи однаковий вплив різних калорій на розвиток кардіометаболічних захворювань та ожиріння. Одноголосно експерти зійшлися на думці, що солодкі напої шкодять здоров’ю.

«Новим у даному випадку є те, що це солідна група вчених з великим досвідом роботи у сфері вивчення питань харчування та обміну речовин підтверджує висновок про те, що солодкі напої підсилюють кардіометаболічні фактори ризику порівняно з еквівалентною кількістю крохмалю», – стверджує Кімбер Стенхоуп, біолог і дослідник питань харчування з Школи ветеринарної медицини «Девіс» Каліфорнійського університету.

Також вчені заявили, що замінник цукру аспартам не шкодить людям і не призводить до збільшення ваги.

«В Інтернеті ви можете знайти масу інформації від непрофесіоналів, що говорить про те, що аспартам нібито викликає ожиріння, але це не так. За великим рахунком, ні одне дослідження некалорійних цукрозамінників на людях не підтверджує факт збільшення ваги», – сказав Стенхоуп.

Поліненасичені жири, за словами експертів, знижують ризик захворювань. А молочні продукти можуть бути пов’язані зі зменшенням ризику кардіометаболічних розладів.

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