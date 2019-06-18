Клімкін відреагував на візити Зеленського до Парижа і Берліну

Від візиту Зеленського до Парижа і Берліну залежить бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ. Також саме від цього візиту залежить весь клубок газових справ, спільні підходи Німеччині і Франції щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати. Заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис міністра у соцмережі фейсбук.

Пояснюючи свою точку зору на поведінку німецьких високопосадовців Клімкін пише: «Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер намагається виправдати окупацію Криму, робить це незграбно і неоковирно, але все ж. Прем’єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що потрібно ось так просто взяти і покласти край санкціям проти РФ. А Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що Європа не може вести з РФ справи “у звичному режимі”. Що скаже Ангела Меркель під час сьогоднішньої зустрічі у Берліні в принципі також неважко здогадатися. І все це розмаїття – німецький політикум у всій красі».

Міністр також вважає, що саме канцлерка Німеччини підтримує Україну більш завзято, ніж будь-хто інший в німецькій політиці та бізнесі. Наголошуючи, що вона підтримує Україну не просто послідовно, а саме завзято. «За це їй велика подяка», – пише Клімкін.

Далі пан Клімкін пояснює, чому він назвав візит Президента до Парижа і в Берлін «розвідкою боєм». Він про це пише: «Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати».

Міністр закордонних справ України висловлює думку щодо скарг українців пр. недостатню підтримку західних країн. Він пише: «Ми часто скаржимось на нестачу підтримки від наших друзів і вимагаємо від них більше тиску на РФ. Але німецький і французький політикум складаються не лише з друзів і симпатиків України. Хоча, на щастя, їх поки що більше. І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати».

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Нагадаємо, що вчора, 17 червня, Зеленський зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном, а сьогодні український президент відвідує Німеччину.

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