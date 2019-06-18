Ватикан хочет разрешить женатым мужчинам с Амазонки становиться священниками

Ватикан хочет разрешить некоторым женатым мужчинам с Амазонки, в Южной Америке, становиться священниками. Таким образом, Рим планирует уменьшить нехватку католического духовенства в регионе. Об этом сообщает zrada.today со ссылкой на CNN.

В документе, опубликованном в понедельник, католическая церковь объявила, что этот вопрос будет обсуждаться на синоде — специальном собрании, которое состоится в Ватикане с 6 по 27 октября.

«Подтверждая, что безбрачие является подарком для Церкви, предлагается, чтобы в самых отдаленных районах региона была предусмотрена возможность священнического рукоположения старейшин, предпочтительно коренных народов, уважаемых и принимаемых их общиной, даже тех, кто уже имеет семьи. Они должны будут обеспечивать таинства, сопровождающие и поддерживающие христианскую жизнь», – говорится в подготовительном документе к Синоду.

Согласно Ватикану, регион Амазонки включает в себя части Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Перу, Венесуэлы и Суринама, в которых проживает 2,8 миллиона человек, состоящих из 400 коренных племен, говорящих на 240 языках.

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В регионе ощущается нехватка священников, и папа Франциск призвал провести специальную встречу епископов региона для решения этих проблем.

Предложение разрешить женатым мужчинам быть рукоположенными священниками, называемое “viri probati”, было высказано ранее в Ватикане. В интервью немецкой газете Die Zeit в марте 2017 года папа Франциск сказал, что он открыт для изучения его возможности.

«Мы должны рассмотреть возможность« viri probati », – сказал он. «Если это так, нам нужно будет определить, какие обязанности они могут выполнять, например, в отдаленных общинах».

Хотя католическая церковь в настоящее время посвящает в священство только неженатых мужчин, некоторым новообращенным, например, из англиканства, разрешается становиться католическими священниками, даже если они уже женаты.

Предложения не повлияют на нынешнюю практику обязательного безбрачия для католических священников, которая, по словам Папы Римского, не изменится.

На специальном совещании также будут рассмотрены официальные церковные роли для женщин на Амазонке, хотя в рабочем документе не указано, какие роли.

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