Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президента Украины в столице Германии встретили с оркестром и военными почестями. Меркель и Зеленский пожали руки, после чего поздоровались с представителями обеих национальных делегаций. Об этом информирует Европейская правда.

Украинскую делегацию представляют секретарь СНБО Александр Данилюк, заместитель главы АП Вадим Пристайко, вице-премьер-министр регионального развития Геннадий Зубко, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Меркель и Зеленский вместе зашли в ведомство немецкого канцлера, где состоиться рабочий обед. По результатам переговоров протоколом предусмотрена совместная пресс-конференция.

Ранее Зеленский в Берлине уже встретился с главой немецького Бундестага Вольфгангом Шойбле. Они обсудили возможность продления санкций против России и восстановление инфраструктуры Донбасса, пострадавшего в результате военного конфликта.

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