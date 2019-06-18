Медики сказали, який продукт захистить від алергії

Регулярне вживання може допомогти запобігти алергії у дітей.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Жінки, які їдять жирну рибу під час вагітності або грудного вигодовування можуть знизити ризик розвитку бронхіальної астми, харчової алергії або сінної лихоманки у їхніх дітей.

Отримані результати показали, що діти, які їли рибу і яйця мали низький ризик розвитку алергії.

“Вживайте рибу, щоб зменшити ризик розвитку алергії у ваших дітей”, – рекомендує Карін Йонссон з Університету Чалмерса в Швеції.

Діти, які їдять рибу, яйця і борошно в ранньому віці менш схильні до алергій, адже у них в крові вміст Омега-3 дуже високий. Результати показали, що при народженні і у віці чотирьох місяців, здорові діти мали високі пропорції Омега-3 жирних кислот в крові.

“Рівень збільшується з прийомом мамою жирної риби. Матері дітей з високою часткою Омега-3 в крові їли багато риби під час вагітності та лактації, а також ми могли побачити докази цього в грудному молоці,” – заявив Йонссон.

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