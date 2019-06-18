Геращенко: Зеленський має підписати важливі закони щодо євроатлантичної інтеграції

Народний депутат, перший заступник Голови ВРУ Ірина Геращенко на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук заявив про те, що у ВР очікують підписання Зеленським важливих законів, які стосуються євроатлантичної інтеграції. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Геращенко.

Депутатка розповідає про що йшлося на Погоджувальній Раді ВР. Вона повідомляє, що звернулася до представника президента у ВР щодо невідкладного підписання Зеленським важливих в контексті євроатлантичної інтеграції закони, зокрема, так званий технічний безвіз і енергетичний додаток. Вона вважає, що цей вчинок був би позитивний сигнал до липневого саміту Україна- ЄС.

Геращенко пише: «Ми з увагою спостерігали за візитом В. Зеленського до Парижу. Зовнішньополітичні радники і МЗС заклали йому тези , які продовжують риторику і курс президента Порошенка, бо нічого іншого реалістичного і не існує. Це й важливість нормандського формату , активізація мінського процесу, який знаходиться в колаптоїдному стані через деструктивну позицію РФ, про неможливість прямих переговорів з сепаратистами. Також важлива заява про те, що немає жодних передумов для повернення делегації РФ до ПАРЄ».

Однак, депутатка наголошує, що в контексті розмов щодо повернення РФ до ПАРЄ розчаровує позиція і зміна риторики наших європейських партнерів, зокрема і Франції, які підігрують Москві.

«Білорусь десятиріччя не присутня в РЄ, через збереження смертної кари. А Росія щодня вбиває українців, й при цьому європейські країни хочуть повернути російські делегацію до ПАРЄ без виконання нею резолюцій. Ми категорично проти такого сценарію і будемо протистояти цьому» – додає Ірина Геращенко у дописі.

Також перший заступник Голови ВРУ говорить про те, що підготовлені МЗС тези В. Зеленському були очевидні і зрозумілі, однак його політичні експромти виявилися невдалими.

«Я приєднуюся до заяви МФО «Рівні можливості» щодо неприпустимості недолугих реплік про українських жінок, через кому з жінкою, як про туристичний бренд. Жарти в стилі 95 кварталу мають залишитися в минулому, це не рівень президента», – пише Геращенко.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час закордонної поїздки до Німеччини дав інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, в якому заявив, що Україна потребує допомоги в глибоких структурних реформах, які розпочинаються. Також він заявив, що бачить загрози в енергетичному секторі через Північний потік 2, що шкодить енергетичній безпеці України та Європи

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