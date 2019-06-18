Дієтологи розповіли про шкідливі властивості томатного соку

Вживання томатного соку може принести чимало користі організму, але у нього є і негативні сторони.

Японськими вченими було встановлено, що вживання несолоного томатного соку може зменшувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Лікар-гастроентеролог Сергій В’ялов висловився в пресі про те, що вживання томатного соку забезпечує хороше кровопостачання за рахунок вмісту лікопіну.

Але у томатного соку, зазначив лікар, є і досить небезпечна для багатьох людей властивість. Наприклад, людям з печією пити томатний сік не слід, оскільки він посилює секрецію кислоти в шлунку і здатний викликати загострення печії.

Магазинний сік містить небажані компоненти. Томатний сік корисний, перш за все, без солі і з великою кількістю м’якоті. Лікар-дієтолог Ксенія Селезньова вважає, що безпечніше готувати сік самостійно. Вона висловилася про те, що до складу готових соків «можуть бути включені не найкорисніші інгредієнти».

Може збільшити талію. Томатний сік може виявитися небезпечним для фігури, – думкою про це поділилася дієтолог і тренер Наталія Прохорова. Вона сказала про те, що люди охоче п’ють томатний сік, але не відчувають насичення, а між тим сік дає додаткові рідкі кілокалорії, які швидко всмоктуються в кров. Так, за словами Прохорової, «з’являються зайві сантиметри на талії».

Корисний у спеку. Дієтолог Олена Соломатіна помітила, що лікопін, що міститься в томатному соку, – це антиоксидант, який в тому числі уповільнює старіння. У спеку томатний сік корисний для поліпшення провідності судин. У жарку погоду загусає кров, а томатний сік розріджує її і зменшує ймовірність тромбів.

«Краще пити томатний сік без солі і не вживати його при загостреннях, виразці, гастриті, а також на голодний шлунок», – дала пораду лікар.