В Париже на аукционе появилось орудие самоубийства Ван Гога

На сайте аукциона рассказывается, что орудие самоубийства Винсента Ван Гога оценено в 40 – 60 тыс. евро. Револьвер находился под землёй от 50 до 80 лет. Об этом сообщает Zrada.today.

Орудие является револьвером системы Лефоше, покрытым ржавчиной. На торги оно будет выставлено 19 июня. Оружие было найдено фермером примерно в 1960 году фермером на поле, где Ван Гог покончил жизнь самоубийством. Пистолет был передан родителям нынешнего владельца.

Калибр револьвера (7 мм) соответствует калибру пули, описанной доктором Гаше. Технические и научные исследования револьвера и его состояния показывают, что оружие действительно служило незадолго до его падения, и что оно оставалось в земле от 50 до 80 лет. Слабая сила револьверного штифта Lefaucheux могла бы объяснить природу травмы на теле Ван Гога.

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С этими выводами револьвер долгое время размещался в музее Ван Гога в Амстердаме, где он впервые официально был представлен публике во время выставки «В пределах безумия, болезнь Ван Гога». Примерная стоимость револьвера – 40 000 – 60 000 €

Смерть Ван Гога

В воскресенье, 27 июля 1890 года, Ван Гог вышел в поле за замком, поднял рубашку и выстрелил себе в грудь оружием, которое одолжил у хозяина. Револьвер выскользнул у него из рук, и он потерял сознание. После ранения художник проснулся только ночью и раненый смог добраться к гостинице, куда Артур Раво послал доктора Гаше для лечения раненого. После двух дней мучений Винсент Ван Гог скончался в ночь на 29 июля 1890 года из-за осложнений, связанных с его огнестрельным ранением.

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