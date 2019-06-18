Тіна Кароль приголомшила шанувальників ніжним чорно-білим фото

Співачка Тіна Кароль поділилася відвертою фотографією, на якій вона позує в білій сорочці і білизні, показуючи гарні ноги.

Українська співачка і тренер шоу Голос країни Тіна Кароль часто публікує нові знімки в Instagram. Нещодавно артистка поділилася зі своїми підписниками новим пікантним фото.

На чорно-білому кадрі знаменитість сидить на ліжку в білій сорочці і чорній нижній білизні, демонструючи гарні ноги. При цьому Кароль загадково посміхається. Артистка не залишила підпис до знімка і всього лише вказала фотографа.

Шанувальники співачки не залишилися байдужими – знімок зібрав майже 30 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів. “Так це не просто вогонь, це лава”, “Коли я дивлюся на цю фотосесію, у мене немає пристойних слів”, “Фотограф живий?”, “Яка фігура! Тобі зараз заздрять білою, звичайно ж, заздрістю, всі дівчата, а всі чоловіки просто вмирають від безвиході, що не можуть бути поруч з цією королевою “, – захоплюються фанати.

Раніше Тіна Кароль, чиї пісні Я не перестану і Безодня захоплюють шанувальників артистки, поділилася фото з новою зачіскою. Фанати відзначили, що природний макіяж і зачіска дуже личать співачці.