У Києві з озера дістали тіло потопельника

Рятувальники дістали тіла чоловіка 1997 року народження з озера Сапсан у Пущі Водиці в Києві. Про це повідомило ГУ ДСНС України у місті Києві

За інформацією ДСНС, 16 червня о 00:13 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що біля лодочної станції на озері Сапсан в Пущі Водиці зникла людина. На місці події рятувальники виявили тіло потопельника 1997 року народження на відстані 30 м від берега і на глибині 3 м.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло доставили до берега та передали працівникам правоохоронних органів. На місці події працювали водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причину та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.