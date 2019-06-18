Через купівлю Козаком телеканалу ЗІК “Народний фронт” вимагає скликати РНБО (відео)

На Погоджувальній раді Максим Бурбак звернувся до президента Зеленського з вимогою скликати засідання РНБО для розгляду питання інформаційної безпеки. У заяві наголошується, що купівля телеканалу ЗІК про путінськими силами, це ще одна спроба захоплення інформаційного простору країни. Повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт партії «Народний фронт».

Максим Бурбак на погоджувальній раді заявив: “Фракція “Народний фронт” звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці. З максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення”, – сказав Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що першою ознакою підготовки планів окупації є поява на українських територіях пропагандистської мережі, і заявив: «Це правило підтверджене неодноразово: спочатку Кремль створює підконтрольні медіа, приводить туди агентурних скабеєвих, а слідом за ними приходить озброєний до зубів російський бойовик і кадровий окупант. Так руйнується державна цілісність, суверенітет і незалежність».

Під час свого виступу Бурбак наголосив: “Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ЗІК відтепер належить оточенню “кума Путіна” Медведчуку, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п’ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків.

Максим Бурбак зазначив, що ЗІК є третім телеканалом російської “п’ятої колони”, і наголосив, що державницькі сили повинні протистояти інформаційній окупації, і заявив, що “Народний фронт” ініціював створення ТСК щодо втручання у вибори Росії та пов’язаних з нею громадян України.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що через зміну власника медіахолдингу ZIK, звільняються відразу декілька топових працівників. Окрім Кіпіані з каналу ZIK звільняються керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, а також головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

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