Названі продукти з високим вмістом гормону жіночої молодості

Гормон естроген, який часто називають гормоном жіночої молодості, має важливий вплив на здоров’я жінок. Лікарі назвали продукти і трави, які містять його в достатній кількості.

Якщо естрогену не вистачає, може проявлятися депресія, швидка стомлюваність, збільшення ваги, дратівливість. Можна перевірити рівень гормону за допомогою спеціальних аналізів, після чого лікарі призначать необхідне лікування. В домашніх умовах жінка може підтримувати потрібний рівень естрогенів, використовуючи трави та продукти.

Лідером за кількістю рослинних гормонів експерти назвали насіння льону. Серед бобових виділили зелений горошок, квасолю, нут і сочевицю. Дослідження показали підвищений рівень естрогену на 70% у жінок, які щодня вживали до 500 мл кави.

Наступним продуктом лікарі назвали абрикос, причому плоди можна вживати і в свіжому, і в сушеному вигляді. Деякі трави, такі як шавлія, корінь женьшеню, хміль, ромашка, арніка, містять естроген. Вони нормалізують гормональний фон і зберігають красу жінок.