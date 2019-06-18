Парафіянка в Пермі заборонили ставити принесену з собою свічку. Спочатку покладіть тисячу

Мешканці Пермі, яка прийшла в церкву зі своєю свічкою, не дали нею скористатися. Парафіянка опублікувала повідомлення про це у групі «Нетипова Перм» в соціальній мережі «ВКонтакте».

«Варто сьогодні бабулька і пильно, як шуліка спостерігає, яку я поставила свічку і почалося: «не Можна, батюшка не дозволяє, не у нас купили, та все одно вам не допоможе, та все одно не буде вам благословення за свічку і на свічку, та нічого доброго не вийде, так ми робимо ремонт, ось покладіть тисячу спочатку на ремонт — потім ставте, зараз батюшку покличу», — розповідає парафіянка.

Секретар Пермської єпархії Російської православної церкви (РПЦ) Андрій Литовка не бачить у тому, що сталося нічого поганого. «Неправильно купувати, приміром, свічки пачками на православних ярмарках, а потім спалювати їх у парафіях Пермі або іншого міста. Купуючи свічку, парафіянин жертвує на те, щоб церква існувала. Типові будівлі храмів досить енергоємні, це високі стелі, опалення, зарплата співробітників. Чомусь всі думають, що церква — це щось безкоштовне», — зазначив Литовка в бесіді з кореспондентом «URA.RU».

При цьому представник РПЦ зазначив, що серед його знайомих є ті, хто любить ставити свої свічки, але при цьому вони «будь-яку суму жертвують на церкву». Просте спалювання свічок, за словами священнослужителя, не приносить ніякої користі ані для церкви, ані для людини.