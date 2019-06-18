Airbus випустить лайнер з рекордною дальністю польоту

Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA анонсував створення наддалекомагістрального вузькофюзеляжних літака A321XLR.

Нова модель зможе виконувати рейси дальністю до 8700 кілометрів, а це на 15 % більше, ніж у далекомагістрального A321LR. Літак стане рекордсменом серед всіх існуючих у світі вузькофюзеляжних моделей.

За розрахунками інженерів Airbus, A321XLR дозволить авіаперевізникам на 30 % скоротити витрату палива в розрахунку на одного пасажира в порівнянні з бортами попереднього покоління.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

У новій моделі буде вдосконалено паливна система, конструкція шасі і конфігурація закрилків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Airbus показав, як збирають новий літак (таймлапс-відео).

За матеріалами 34travel.me

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