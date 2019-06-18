Airbus випустить лайнер з рекордною дальністю польоту

Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA анонсував створення наддалекомагістрального вузькофюзеляжних літака A321XLR.
Нова модель зможе виконувати рейси дальністю до 8700 кілометрів, а це на 15 % більше, ніж у далекомагістрального A321LR. Літак стане рекордсменом серед всіх існуючих у світі вузькофюзеляжних моделей.
За розрахунками інженерів Airbus, A321XLR дозволить авіаперевізникам на 30 % скоротити витрату палива в розрахунку на одного пасажира в порівнянні з бортами попереднього покоління.
Експрес-інформація по країні
Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.
Прапор
Герб
Столиця – Амстердам
Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)
Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)
Офіційна мова – нідерландська
Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)
ІЛР – 0,922 (5-я в світі)
ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)
Валюта – євро
Межує зНімеччиною, Бельгією
У новій моделі буде вдосконалено паливна система, конструкція шасі і конфігурація закрилків.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Airbus показав, як збирають новий літак (таймлапс-відео).
За матеріалами 34travel.me
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