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Мер Івано-Франківська зобов’язав чиновників їздити на велосипеді

18.06.2019

Міський головаІвано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні на оперативній нараді повідомив про необхідність для підлеглих щоп’ятниці добиратися на роботу на велосипеді.

Так він зазначив минулу акцію “П’ятниця на велосипедах”

“Хтось у вишиванках, хтось у джинсах, а ми на велосипедах. Бо ви знаєте, світ змінюється, а ми стоїмо на місці. Тому настав час адаптуватися до велостолиці”, – сказав Марцінків.

Нагадаємо, в травні поточного року в Івано-Франківську відбувся традиційний велопробіг до Дня міста. 2458 осіб сіли на велосипеди і проїхали центральними вулицями.

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