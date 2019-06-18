Мер Івано-Франківська зобов’язав чиновників їздити на велосипеді

Міський головаІвано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні на оперативній нараді повідомив про необхідність для підлеглих щоп’ятниці добиратися на роботу на велосипеді.

Так він зазначив минулу акцію “П’ятниця на велосипедах”

“Хтось у вишиванках, хтось у джинсах, а ми на велосипедах. Бо ви знаєте, світ змінюється, а ми стоїмо на місці. Тому настав час адаптуватися до велостолиці”, – сказав Марцінків.

Нагадаємо, в травні поточного року в Івано-Франківську відбувся традиційний велопробіг до Дня міста. 2458 осіб сіли на велосипеди і проїхали центральними вулицями.