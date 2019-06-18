Прикордонники затримали автівку з контрабандними товарами на 200 тис грн

В рамках проведення спільної міжвідомчої операції «Кордон-2019» 17 червня на Луганщині прикордонники затримали автівку з контрабандними товарами на 200 тисяч гривень. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт ДПСУ,

У повідомленні йдеться про те, що в районі населеного пункту Червона Зірка, що на Луганщині, прикордонники, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, виявили правопорушення. Правоохоронці виявили та затримали двох громадян України, які на автомобілі «УАЗ» з причепом намагались перемістити до РФ горілчані вироби та рибальське спорядження з метою подальшого їх збуту.

Співробітником ДФС передадуть контрабандний товар – 49 упаковок горілки та 40 ящиків рибальського спорядження, на загальну сума близько 200 тисяч гривень та транспортний засіб з причепом. Правопорушники затримані в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їх подальшу долю вирішить суд.

Також читайте: ЧЕРНІГІВСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ 7 КІЛОГРАМІВ БУРШТИНУ

Нагадаємо, що 17 червня на кордоні з Білоруссю правоохоронці запобігли вивезенню за кордон майже семи кілограмів бурштину.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!