Ціни виробників бензину в РФ піднялися в травні на 17,5%

Ціни виробників на бензин в Росії підвищилися в травні 2019 року на 17,5% після зростання на 0,2% у квітні, випливає з матеріалів Федеральної служби державної статистики.

Як зазначає відомство, за звітний період в обробних виробництвах зросли ціни на окремі види нафтопродуктів, у тому числі «бензин автомобільний — на 17,5%».

Нагадаємо, що в минулу п’ятницю Росстат оприлюднив свої усереднені дані, згідно з якими споживчі ціни на бензин у середньому по Росії з 3 по 9 червня 2019 року піднялися на 0,3% до попереднього звітного періоду після підвищення на 0,4% тижнем раніше.

До 10 червня, за оцінками відомства, середня споживча вартість 1 літра бензину виросла на 11 копійок до 44,38 рубля, в порівнянні з даними на 3 червня.

Між тим у ряді російських регіонів фіксується різке зростання цін на бензин, причому зростання вартості палива істотний — на десятки копійок.

Зокрема, за даними видання «Тайга.Інфо», в Новосибірську бензин Аі-95 подорожчав на заправках «Газпром нафти» з 43,9 рубля до 44,55 рубля. У Туві за цей період ціна Аі-95 злетіла з 41,58 рубля до 44,32 рубля, при цьому Аі-92 піднявся в ціні з 39,58 до 41,86 рубля, повідомляє Лента.Ru.

Напередодні прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв попросив свого заступника Дмитра Козака розібратися з повідомленнями про зростання цін на бензин на Далекому Сході і в Сибіру. «Циркулює інформація про те, що зросли ціни на бензин, причому мова йде про Далекому Сході і Сибірському регіоні, зокрема, я дивлюся повідомлення, де йдеться про заправках „Газпром нафти“, деяких інших», — зазначив Медведєв на нараді з віце-прем’єрами.

За його словами, «якщо це якісь системні речі, тоді треба приймати рішення».