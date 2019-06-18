Штучний інтелект дописав твір Дворжака

Оркестр Prague Philharmonia в листопаді виконає заключну частину «Зі світу майбутнього» (From the Future World) — твору, який дописав штучний інтелект, взявши за основу незавершену п’єсу композитора Антоніна Дворжака. Композитор не встиг доробити композицію із-за раптової смерті в 1904 році.

Експеримент розпочався в минулому році, його проводять digital-агентства Wunderman і компанія з Люксембургу AIVA technologies, що спеціалізується на музичному штучному інтелекті.

«Ми хотіли зрозуміти, чи може ШІ позитивно вплинути на творчий процес. Всі бояться ІІ, думають, що ШІ замінить людей. Але я – оптиміст. Я думаю, що якщо люди досить розумні, вони зрозуміють, як використовувати ШІ, і він виявиться дуже корисним», — заявив креативний директор празького офісу Wunderman Річард Стайбитц.

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Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.

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Столиця – Прага

Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)

Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)

Офіційна мова – чеська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,870 (28-я в світі)

ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)

Валюта – чеська крона

Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною

Музику, яку пише ІІ AIVA, використовують у фільмах, рекламі та відеоігри з 2016 року. Зазвичай процес виробництва займає менше хвилини, тому що підсумковий варіант заснований на стилях музики, які підтримує AIVA. Робота над твором Дворжака зайняла близько 72 годин. За цей час ІІ AIVA натренировали на 30 тисячах творів, серед яких є всі твори Дворжака. Під час процесу виробництва ІІ видавав сотні музичних уривків, з яких фахівці компанії вибирали найбільш підходять під стиль композитора.

Твір Дворжака — не перший випадок, коли ІЇ завершує роботу реального композитора. Проте вперше його зіграють на такому масштабному рівні. Усі три частини твору запишуть в студії після живого виконання.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», штучний інтелект згенерував рецепт ідеального печива.

За матеріалами Tjournal

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