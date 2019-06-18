Японська влада попереджає мешканців острова Хонсю про цунамі, яке може статися внаслідок нещодавнього землетрусу. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Радіо свободу.

Японське метеорологічне агентство заявило, що землетрус, який стався біля берегів Японії, мав магнітуду 6,8. Через цей землетрус влада країни оголосила попередження про цунамі.

У повідомленні йдеться про те, що землетрус стався за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю. Через це попередження про можливість утворення високих хвиль стосується передусім північно-західного узбережжя Хонсю.

Наразі повідомлень про руйнування чи жертви немає.

Нагадаємо, що внаслідок землетрусу й цунамі у Японії в березні 2011 року загинули понад 18 із половиною тисяч людей.

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