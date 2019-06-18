Що робити з поліцією?

1. Звільняти поліцейських за будь-які підозри в корумпованості або фальсифікації кримінальних справ, при збереженні загального ФЗП.

2. При повторенні кейса Голунова з підкинемо наркотиків/зброї — виконавці відправляються до в’язниці на максимальні терміни («організована група» + «з використанням службових повноважень»), а все їхнє начальство послідовно аж до міністра внутрішніх справ звільняється з лав поліції без пенсії (на загальногромадянську пенсію в 65 років) і без права займати державні посади.

3. Реєстрація звернень у поліцію про злочини виводиться з компетенції МВС і передається прокуратурі.

4. Відродити інститут ДНД, але не для допомоги поліції, а для контролю за нею. «Ми не можемо приставити поліцейського до громадянина, але можемо приставити громадянина до поліцейського». Заодно це будуть і не пов’язані з поліцією поняті (або один з понятих, другий обов’язково «зі сторони»).

Дивишся, років через 5-10 у нас і буде нормальна, не бандитствующая поліція.