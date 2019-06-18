«Левада-Центр» зміряв рекордний показник схвалення служби в армії

Майже дві третини росіян (60%) вважають, що кожен справжній чоловік повинен пройти службу в армії, причому за останні чотири роки прихильників цієї точки зору стало на 18% більше. Такі дані опитування, яке провели соціологи «Левада-Центру», зазначивши, що це рекордний рівень схвалення армійської служби, починаючи з 1997 року. Безглуздим і небезпечним заняттям, якого всіма шляхами слід уникнути, армійську службу назвали тільки 12% респондентів.

Соціологи відзначають, що про зростання авторитету армії може свідчити і розподіл відповідей на питання, чи здатні збройні сили захистити країну у разі агресії з боку інших держав. Якщо, наприклад, у січні 2005 року з цим погоджувалися лише 52% учасників опитування (14% сказали, що «точно так», а 38% — «скоріше так»), то в травні 2019 року позитивно відповіли 88% респондентів (53% — «точно так» і 35% — «скоріше так»).

При цьому половина учасників опитування (49%) висловилися за те, щоб війська комплектувалися як на контрактній основі, так і за призовом.

Ідею повністю професійної армії підтримує 31% респондентів, а повернути поповнення збройних сил тільки за призовом, як це було в СРСР, хотіли б лише 17%. Нарешті, переважна більшість учасників дослідження (82%) воліли б, щоб більше бюджетних коштів направлялося не на посилення військової могутності держави, а на підвищення рівня добробуту громадян.

Раніше, у квітні, президент Путін позначив намір керівництва країни з часом відмовитися від призовного принципу комплектації армійських військ. Як пояснив глава держави, цього вимагає логіка сучасного військового будівництва, хоча і в сучасній армії залишаються завдання, що не вимагають високої кваліфікації військовослужбовців.