Пентагон надасть Україні військову допомогу на 250 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про надання військової допомоги Україні на суму 250 млн доларів. Кошти будуть виділені Пентагоном в рамках співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України. Про це у вівторок, 18 червня, повідомляє AFP.

«Це підтверджує давні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Україною і загальний обсяг допомоги Україні в галузі безпеки з 2014 року становитиме 1,5 млрд доларів», — йдеться в заяві американського військового відомства.

Кошти будуть спрямовані на лікування військових, придбання обладнання для навчальних програм і оперативних потреб військово-морської піхоти, сухопутних сил та сил спеціальних операцій. Серед іншого, передбачено постачання снайперських гвинтівок, гранатометів, радарів, приладів для безпечної зв’язку і нічного бачення.

«Таким чином у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух по шляху реформ, демонстрацією чого, в тому числі стало неухильне виконання положень прийнятого в минулому році закону про національну безпеку», — йдеться у фейсбуці посольства України в США.