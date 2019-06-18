Бельгійські ченці відвойовують пиво у спекулянтів

Це абатство – з 14 офіційних монастирських виробників пива в світі, що входять в Міжнародну асоціацію траппістів (ITA).

Коли в абатстві помітили, що на їх продукт нагрівають руки спекулянти, які прийняли ефективні заходи. Створили сайт, який просвічує і фільтрує клієнтів, не дозволяючи спекулянтів нажитися.

Свій напій ченці реалізують за цілком божеським цінами. Ящик пива Westvleteren коштує близько 45 євро, пляшка – близько 1,80 євро.

Експрес-інформація по країні

Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.

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Столиця – Брюссель

Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге

Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією

Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)

Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)

Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,890 (21-я в світі)

ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією

Продажу абатства традиційно обмежувалися приватними клієнтами, які замовляли напій по телефону.

Як правило, ченці клієнтів просять не перепродавати пиво третім особам.

Але спекулянтам чужі етичні цінності. Вони реалізують брендовий продукт за багаторазово завищеною ціною.

Ченці були вражені, виявивши в минулому році, за яку ціну перепродується їх пиво в голландському супермаркеті. Тут зберігалося 7200 пляшок коштовного напою з абатства. Магазин просив близько 9 євро за пляшку.

У будь-якому з європейських міст ціни можуть бути ще вище, так як вони відображають високий попит напій, який експерти вважають одним з кращих в світі.

А після того, як до ченців докотилася інформація з Дубая, де одна пляшка пропонувалася за 300 доларів (238 фунтів стерлінгів), у них увірвався терпець.

Система онлайн-бронювання для пива

Зазвичай монахи-трапісті задовольнялися малими продажами, не женучись за прибутком. Але коли на їх ексклюзиві стали заробляти нечисті на руку люди, вирішили розробити екстрені заходи для порятунку своєї марки.

По-перше, абатство запустило сайт та запровадив систему онлайн-бронювання, що дозволяє контролювати реалізацію напою. Тепер продажу суворо обмежені: за 60 днів з монастирських стін виходить не більше двох ящиків.

Згідно з новою системою, покупці повинні реєструватися на сайті, вказуючи особисті дані – аж до адреси проживання та номерного знака автомобіля.

Брат ван Ману Гекко, настоятель абатства Святого Сикстуса, запевняє: «Ми будемо продавати пиво виключно приватним клієнтам».

У минулому році ченці Лестершира стали першими у Великобританії, які варили офіційно визнане пиво Trappist.

Абатство Маунт-Сен-Бернар неподалік від Колвилла отримало дозвіл на варіння пива, ставши 14-м членом Міжнародної асоціації траппістів.

Згідно з правилами ITA, пиво траппістів має варитися всередині абатства ченцями або під їх контролем і не повинно продаватися з метою отримання прибутку.

За матеріалами BBC

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