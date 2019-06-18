Самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного россиянина: фото и видео

«Пьяный» российский пассажир бизнес-класса был арестован полицией, после того, как его самолет совершил аварийную посадку, из-за неадекватного поведения русского. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Dailymail.

В пятницу рейс Аэрофлота из Барселоны в Москву произвел экстренную посадку в варшавский аэропорт имени Шопена после того, как 36-летний футболист начал буянить и пугать детей в самолёте.

Видео показывает человека – который описывает себя как «Дима из Москвы» – кричащего на русском, испанском и английском языках перед тем, как полицейские в масках штурмуют его и забирают с самолёта.

36-летний «пьяный» россиянин, назвавший себя «Дима из Москвы», был арестован на борту рейса Аэрофлота из Барселоны в Москву.

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Полицейские в масках решают проблему «пьяного и агрессивного» пассажира

Стоя на границе между бизнесом и экономическим классом, где член команды преграждает ему путь, мужчина говорит: «Вы действительно все думаете, что мы летим в Варшаву из-за меня?»

«Привет всем, добавьте меня в Facebook», – кричит он.

Он сказал заинтересованным пассажирам: «Бизнес-класс бесполезен! У меня произошел неприятный несчастный случай … вот почему мы сейчас приземляемся в Варшаве. Но я обещаю … Я Дмитрий из Москвы.

В какой-то момент его видели бросающим сумку на сиденье.

После инцидента, произошедшего в пятницу, Аэрофлот потребовал, чтобы Кремль разрешил своим экипажам принимать более решительные меры против пассажиров с насилием во время полетов.

Авиакомпания – российский национальный перевозчик – сказала: «Пассажир не отреагировал на устные и письменные предупреждения.

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Поскольку его действия несли прямую угрозу безопасности полета, пилот был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Варшавы.

Человек оказал сопротивление польским правоохранителям, во время задержания.

Аэрофлот намерен потребовать самого сурового наказания, с возмещением убытков, причиненных авиакомпании. Человек будет внесен в черный список.

В настоящее время полиция проводит предварительное расследование с возможностью возбуждения уголовного дела против пассажира.

Аэрофлот хочет, чтобы российское правительство разрешило использование на борту дополнительного оборудования для сдерживания пассажиров. Это включает в себя пластиковые наручники.

Новый закон проходит через российский парламент, чтобы предоставить экипажу «все необходимые меры и инструменты» для контроля за агрессивными пассажирами.

Аэрофлот сказал, что человек представлял прямую угрозу для полета, проигнорировал повторные предупреждения от команды, затем сопротивлялся аресту после приземления в Польше

Рейс Аэрофлота SU2639 должен был вылететь из Барселоны в Москву в пятницу, но после инцидента был вынужден направиться в Варшаву Шопена

Считается, что дебошир родом из промышленного города Челябинска.

По непроверенным данным, ему грозит значительный штраф и возможное тюремное заключение в Польше.

Отец, летевший эконом классом, сказал:

«Наши дети сидели рядом с проходом и испугались, когда полиция в масках задержала этого человека».

Отец, которого зовут Владимир С, из Москвы сказал: «Это так грустно, что все больше и больше пассажиров летят настолько пьяными».

Разгневанная женщина в полете сказала: «Он разрушил все мои планы. Я опаздываю на стыковочный рейс и не успею к воссоединению семьи, которого я ждала месяцами».

Представитель варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена Петр Рудзки подтвердил ТАСС, что Аэрофлот совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира.

«Он был удален пограничниками и теперь останется в Варшаве», – заявил Рудзски.

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