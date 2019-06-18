«Всі дозріло для того, щоб змінюватися»

Валерій Соловей і Катерина Шульман посперечалися про майбутнє режиму і Росії

Лібертаріанець Михайло Свєтов провів треті за рахунком публічні дебати. На цей раз його гостями стали популярні політологи Валерій Соловей і Катерина Шульман. Дискутували вони про майбутнє Росії і чинного в ній політичного режиму. Незважаючи на анонсовану близькість поглядів, експерти солідарні виявилися далеко не в усьому — від рівня насильства при зміні влади і поведінки еліт до термінів і сценаріїв політичних змін в країні.

«Еволюція чи революція? Що чекає Росію» — такою була тема зустрічі. Власне, так і розподілилися амплуа: Шульман більше говорила про еволюцію режиму, Соловей — про високу ймовірність революції в тому чи іншому вигляді. Це були перші політичні дебати, організовані Михайлом Світловим, в яких опоненти були добре відомі під своїми іменами: раніше на тему «чи Був геноцид російського народу в СРСР» дискутували Вісник Бурі і Єгор Просвірнін, про соціалізм (жах минулого чи майбутнє людства) сперечалися Ватоадмин і Костянтин Сьомін. Відеозапис чергових дебатів Світел обіцяв опублікувати через кілька днів.

Сила влади в слабкості суспільства

Валерій Соловей з самого початку поставив собі високу планку, заявивши, що ці дебати для нього — частина місії по інформуванню молоді. За його словами, ключовий вибір у питанні майбутнього Росії зараз робиться не суспільством, а владою — причому виходячи з її (нинішньої російської влади) бекграунду та особливостей психологічного профілю. Серед цих особливостей він назвав шок від падіння ГКЧП і спонтанного народного демонтажу пам’ятника Дзержинському на Луб’янці в серпні 1991 року.

«Я можу вам сказати з абсолютною впевненістю і знанням справи — вирішено реагувати жорстко. Влада ніхто упускати, відступати, віддавати не збирається, — каже Соловей. — Якщо ви знаєте, що так налаштована еліта, який вибір вона зробить? Або, точніше, який вибір вона залишить нам з вами? До морковкиных заговен чекати, поки милосердя постукає їм у серця, як написано в одному романі, чи здоровий глузд оселиться в хворих головах? Процитую той же роман: це царство любові і істини ніколи не настане».

У той же час політолог переконаний, що зміни не тільки назріли, але і неминуче стануться. Ця впевненість ґрунтується на кількох факторах: «Соціологія говорить про те, що революція свідомості в Росії відбувається. Ми бачимо маніфестації цієї революції в числі тих конфліктів, які ми спостерігаємо. Вам не здається, що в повітрі запахло чимось іншим? Я як російська людина старого покоління можу сказати, що все це відчував у 1989 році, на моєму календарі вже не початок 89-го, а його кінець, — сказав Валерій Соловей. — Для мене є дуже важливий особистий індикатор: вперше почув від високопоставлених представників еліти (цього не було рік тому чи півроку, а місяць тому вони сказали відверто) — „ми думаємо про те, як уникнути катастрофи“. Що рятує їх від катастрофи? Тільки те, що в Росії немає дієвої опозиції, яка здатна була б запропонувати країні просту, зрозумілу стратегію і просту, зрозумілу ідеологію. Їх сила в нашій з вами слабкості. У боягузтві подумати про це. З цього все починається. Будь-яка політика починається з морального вибору».

Репресивний ресурс не вичерпаний, але наказ не виконають

Іншим важливим індикатором для розуміння того, що відбувається в країні Соловей назвав регіональний бізнес, а серед слабких місць системи — ідіотизм і параною серед еліти. Також політолог зробив висновок, що у режиму не залишилося опори: «Як тільки ви чуєте про те, що влада спирається на велику групу лояльних чиновників — це формально звучить правдою, фактично ж за рік багато що змінилося. Якщо ми скажемо, що влада спирається на Росгвардию і ОМОН, це теж буде серйозним перебільшенням — вона спирається на них до пори до часу. До тієї пори, поки московський ОМОН (він не дуже великий) не зіткнеться з десятками тисяч маніфестантів, які раптом перестануть робити селфи і зімкнуться в ряди, і тоді він не перейде на бік маніфестантів, а просто складе щити і скаже начальству, щоб йшли і розганяли самі».

За словами політолога, як тільки влада зіткнуться з групою людей, готових пожертвувати собою заради правого діла, ситуація почне змінюватися миттєво і рішуче.

«Вона б не могла так змінитися в 2017 році, але в 2020-му почне змінюватися в цьому напрямку, тому що рамка виглядає інший. Все впирається в одне і те ж — готовність зробити моральний вибір в користь свободи і гідності та слідувати йому», — каже Валерій Соловей.

Експерт вважає, що з точки зору влади, репресивний ресурс поки не вичерпано: «Влада, як мені здається, готова піти досить далеко, щоб його реалізувати і використати проти суспільства. Принаймні, в головах генералів такі ідеї є, що ж стосується голів полковників, які працюють „на землі“, їх відчуття, що ми вже близькі до вичерпання цього ресурсу. Не те що б вони були стратегами, але вони відчувають, що все починає розсипатися, і це їх дуже турбує. Тому я резюмую так: наказ відкрити вогонь буде відданий, в цьому можна не сумніватися, цей наказ не буде виконаний. І як тільки це станеться, ви побачите, що це кінець. Влада готова йти до кінця, але кінець може виявитися ближче».

Змалював він і сценарій тих змін, які приведуть до трансформації режиму: «Ці зміни були очевидними. Перше — відставка Держдуми, тому що вона в такому вигляді не має права на існування і кожним своїм кроком примножує ненависть (ці слова експерта були зустрінуті бурхливими оплесками аудиторії — прим. ред.), проведення нових виборів за законом 2003 року, повернення до закону 1995 року про громадських об’єднаннях, після думських виборів формування уряду національної консолідації — цього достатньо, щоб сказати „зараз відбулася реформа, за своїми наслідками аналогічна політичної революції“. Я не ставлю питання про відставку Путіна, це все вирішиться потім».

«Потрібно відмовитися від агресивної зовнішньої політики — допомагати потрібно Нижньому Тагилу, Пскову, а не венесуельським товаришам (знову оплески — прим. ред.), участь Росії у міжнародному миротворчому процесі Донбасу (Росія повинна сама це зробити), — продовжив Валерій Соловей, — поступова рефедерализация Росії, прийняття рішень по сміттєвих полігонів і тому подібних речей тільки після проведення місцевих референдумів. Це програма мінімум. Якщо вона буде реалізована (а я думаю, що вона буде реалізована), я буду вважати, що Росія може чудово обійтися без революцій».

«Опозиція встає з колін»

Зазначивши, що, як тільки ці зміни почнуться, багато чиновників і пропагандисти заявлять, що навмисне просували таку політику з метою довести режим до краху, Соловей дав прогноз і щодо опозиції. «Немає опозиції як чогось цілісного організаційно, політично стагнированного, але існує величезна кількість опозиційно налаштованих людей, і ми бачимо, як їх число збільшується. У політичної опозиції дуже важкий досвід: її багато разів били по головах і по руках, вона помилялася і, відверто кажучи, боїться. Тільки зараз вона починає вставати з колін, — вважає Соловей. — Друге: наша опозиція, хоч і критикує владу за її дурості, не володіє ніяким інтелектуальним перевагою, інакше вона б його використовувала. Третє: на превеликий жаль, вона дуже легко піддається на прості розводки. В даному випадку працює принцип, який середньовічні книги радили до спілкування з дияволом, — він тебе обдурить завжди».

«Зараз багато почало змінюватися. Навіть биті-перебиті люди з опозиції відчули в повітрі інше. Як завжди в Росії, не вистачає тих, хто робить. Ми всі мастаки давати поради, але вже настав час робити. Я думаю, що восени ви це побачите, коли з’явиться група людей, які готові щось зробити, і вона звернеться до всіх. Тому що зрозуміло, що робити, як робити, що говорити, чого вимагати. Вперше з 2012 року, і навіть вперше з 1990 року з’явилося бажання змін, якого не було 30 років, і з’явилася готовність заради цих змін пожертвувати. Всі дозріло для того, щоб ця опозиція і єдність нарешті стали з’являтися. Росія — прекрасне місце, щоб зробити небувале. Особливо зараз», — говорить політолог.

За словами Солов’я, «товариство в Росії все більше готове до насильства».

«Я знаю, що буде в Архангельській області, якщо продовжать будівництво сміттєвого полігону в Шиесе. У мене немає підстав не вірити людям, які беруть участь у протестах. Мисливці з дозволом на зброю і вишки „Газпрому“, які погано охороняються, — ми можемо отримати абсолютно несподіваний феномен ще до всяких революційних і псевдореволюционных подій, — сказав політолог. — Занадто багато у Росії хочуть, щоб влада, ця Вороняча слобідка, згоріла, тому вона не може не згоріти. Сподіваюся, ця пожежа буде очисним».

Система без голови

Катерина Шульман у своїх виступах і відповідях на питання більше посилалась на терміни — вони їй не подобалися. Шульман оскаржувала визначення еліти, влади, опозиції, Заходу, і багато теоретизировала, постійно виходячи за рамки виділеного часу. Але в цьому був і плюс: своїм дзвінким голосом і швидкою мовою вона чудово доповнювала неспішно витийствующего Солов’я, приземляла його прогнози і додавала свої власні.

Так, вона розповіла, чим займається Рада з прав людини при президенті, в який входить: не маючи повноважень, бланків, кабінетів і зарплати, члени РПЛ, за словами Шульман, можуть справляти враження своїм околокремлевским статусом на регіональних чиновників і силовиків, допомагаючи активістам у глибинці. При цьому вона підкреслила, що хоча члени ради і зустрічаються з Путіним і можуть розмовляти з ним, ролі це не грає, а проблеми таким чином не вирішуються. «Та ще замануха, і якщо ви думаєте, що це весело, немає. І ефективність цього прийому сильно перебільшена, тому що всі помиляються щодо природи нашої персоналістської автократії, — вважає Шульман. — Скільки людей расшибло собі чоло в надії, що вирішать свої проблеми, дійшовши до першої особи і доходили, і заанґажували, і отримували у відповідь всякі кивки і навіть підбадьорливі фрази або резолюцію „Розглянути“, але потім нічого не відбувалося чи відбувалося щось протилежне».

За словами Катерини Шульман, російська еліта «перекошена в бік зовнішньої політики», оскільки «самий верхній поверх — умовні члени Ради безпеки — дійсно вважає, що все найважливіше відбувається зовні». На питання про те, хто ж приймає ключові рішення, вона відповіла так: «З одного боку, править бюрократія, яка працює за інструкцією і інакше не може правити. І є комісари, куратори, кромешники — ці керівники напрямків і менеджери проектів утворюють систему, в якій немає голови, але є якийсь арбітр, що вирішує конфлікти так, щоб рівновагу між групами не було порушене».

Зниження патерналізму і зростання громадянської свідомості

Шульман вважає, що гаслом нової епохи можна вважати «А що, можна було?» і це наслідок змін у свідомості. «Зміни — це зміна запиту до влади (від запиту на силу до запиту на справедливість), це зміна потреби в стабільності на потребу в зміні, це підвищення моральної чутливості до того, що узагальнене начальство каже і робить, і, як наслідок, зниження довіри та популярності, валідності як офіційних політичних діячів, так і інститутів. Це поєднання ознак, яка може багато до чого привести», — говорить вона.

Шульман зізналася, що не любить термін «популістський лідер», але «народна довіра, яка знижується до всіх і не підвищується ні до кого воно чекає, кому б віддатися». І такий попит все вище. Також політолог помітила, що є й інше помітне явище — відмирання патерналістської свідомості: «Сама державна конфіскаційна політика, выжимающая з людей все більше акцизів, зборів, податків, штрафів, призводить до того, що у людей пробуджується базове громадянську свідомість, свідомість платника податків. Люди починають усвідомлювати, що вони містять держава, і починають задавати питання, що отримують взамін. Всі протести останніх років, починаючи з 2014 року, це протести такого типу, і вони повинні привести до основної тези — ніякого оподаткування без представництва».

Дала поради опозиції і вона. «Люди домагаються своїх цілей багатофакторної кампанією, в якій є: організаційна структура; правові, так звані легалистские методи — повинні бути люди, які пишуть петиції, звернення, скарги до суду, і розуміють, що це довгий болісний шлях, який треба проходити; і третє — публічність, яка може приймати форму масових виступів на свіжому повітрі. Це необхідний елемент, але їм одним нічого не домогтися. Коли ж це все разом діє, ви в значному числі випадків досягаєте своєї мети».

Не без мордобою

Меж гнучкості влади Шульман поки не бачить («вони далеко») і припускає, що транзит влади буде полягати у передачі олігархами активів і статусу своїм нащадкам: «Може бути, цей транзит влади саме в цьому полягає, і немає ніякої проблеми-2024: проблема не в конституційних термінах, а в переході суспільства у новий стан — може бути, це і є трансфер, а не те, що не можна балотуватися ще на один термін. Відповідно, межі гнучкості ми ще побачимо і здивуємося. Є і зворотна сторона — адаптивність [режимів-]гібридів робить їх надзвичайно живучими, тому я ніколи не прогнозую революцію на наступну п’ятницю. Ви собі не уявляєте, на що вони готові заради того, щоб, як їм здається, зберегтися. Влада — не мішок і не корона, щоб її віддати, громадяни будуть по шматочках відкушувати свої права, через опір, який многолико».

«Враження, що репресивних законів стало більше, помилкове, — вважає Катерина Шульман. — Стаття 282 КК РФ, загалом, випотрошена. А вона була дуже серйозним інструментом, так як кримінальна стаття. Заміна законом про неповагу величності, цим ідіотичними законом — це, напевно, для того, щоб показати, що „не зовсім вже всі ми дозволили“. Стаття адміністративна, без укладення, та масовість у неї не та — 282-я, на жаль, в регіонах ставала зброєю не те щоб масового ураження, але вже не точкового. Нових серйозних репресивних законів не приймається. Все наше репресивне законодавство було збудовано в якості реакції на протести 2011 року, це не наслідок Криму — до 2014 року все вже було готово».

Шульман не погодилася з Солов’єм в питанні можливого зростання готовності народу до насильства: «Я цього не бачу. Я бачу досить низьку толерантність до насильства як з боку громадян, так і з боку влади. Всі ці розмови, що буде наказ стріляти, що печінка по асфальту розмажемо, що купили машину під назвою „Каратель“ і віддали її Росгвардии, — це теж розмови для твору враження, але не то що це вовки, що протистоять вівцям з громадянського суспільства. Вони один з одним будуть домовлятися».

«Перш ніж дорікати громадян, що вони недостатньо сильно б’ються, потрібно мати на увазі, що і з тієї сторони бажають битися не те щоб дуже багато. Це дає нам підстави вважати, що сценарій цієї революції чого там гідності? — буде низконасильственным. Але зовсім без мордобою не обійдеться, на жаль», — резюмував політолог.