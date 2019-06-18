Суд РФ засудив кримських активістів до 12-17 років колонії

У Ростові-на-Дону російський суд засудив до кримських татар з так званої “сімферопольської групи” до 12-17 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на 5 канал.

Для політичних репресій кримськотатарського народу Російська Федерація використовує антитерористичне законодавство. Таким чином відреагувало українське Міністерство закордонних справ на вироки п’ятьом кримським татарам: за звинуваченням у причетності до організації “Хізб ут-Тахрір” їм присудили від 12 до 17 років колонії.

Зокрема, Теймуру Абдуллаєву ростовський суд присудили 17 років колонії суворого режиму, Узеїру Абдуллаєву – 13 років, Рустему Ісмаїлову – 14 років, Айдеру Саледінову та Емілю Джемаденову – по 12 років. Зовнішньополітичне відомство закликає міжнародну спільноту засудити такі дії Російської Федерації, передає “5 канал”.

“Розглядаємо це як наочне свідчення повної заангажованості та залежності російської судової системи, а також як черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу… Закликаємо міжнародну спільноту засудити ці неправомірні рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах”, – мовиться у заяві.

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Нагадаємо, що кримськотатарських активістів затримали в анексованому Криму ще у жовтні 2016 року. Усіх арештованих кримці російська влада звинуватила в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, яка заборонена в Росії. 6 грудня 2018 року кримців етапували з території півострова до СІЗО у Ростові-на-Дону. Напередодні бранці виступили з останнім словом, та подякували всім хто їх підтримував. Двом кримцям суд виніс навіть більший вирок, ніж просили російські прокурори.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року російський суд виніс вирок чотирьом іншим кримцям у справі “Хізб ут-Тахрір”.

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