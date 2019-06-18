США надасть $250 млн допомоги з безпеки Україні в 2019 р.

Конгрес США затвердив увесь пакет допомоги з безпеки на суму $250 млн, який має бути наданий Україні у 2019 році за лінією Пентагону на цілі посилення національної безпеки та оборони, повідомляє українське посольство у Вашингтоні.

“Отже, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема, стало неухильне виконання положень ухваленого минулого року закону про національну безпеку”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок на сторінці посольства України в США в соцмережі Facebook.

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В інформації зазначається, що відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладання контрактів на постачання обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.

“Нинішній пакет допомоги з безпеки передбачає надання нашій державі і нелетальних, і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських сил Збройних сил України”, – зазначили в посольстві й подякували американським партнерам за потужну підтримку в боротьбі з російською агресією.

Джерело – interfax

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