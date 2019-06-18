Глава Адміністрації Зеленського захищав у суді Луценко і вів бізнес з Ющенком

Глава Адміністрації президента Андрій

Богдан у свій час працював з низкою топ-політиків, суддів і

бізнесменів, йдеться в сюжеті телепрограми «Наші гроші з Денисом Бигусом».

Представник команди президента Володимира Зеленського починав юридичну кар’єру в адвокатської компанії «Правіс». Цією компанією

керували заступник керівника секретаріату Президента Віктора Ющенка

Ігор Пукшин, чинний нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко та юрист

Олексій Резніков.

Згодом справи Пукшина пішли краще — він створив

юридичну фірму «Пукшин і партнери». В цю компанію перейшов працювати

чинний глава АП. Крім того, Богдан став бізнес-партнером Пукшина в

аграрної та юридичній сферах. Журналісти неодноразово фіксували Богдана

автомобілі, який належить компанії Пукшина, а офіс Богдана знаходиться на

одному поверсі де базується фірма «Пукшин і партнери».

В ефірі «Наші гроші» нагадали, що в 2008 році Богдан

захищав у суді тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Сам чинний

Генпрокурор цю інформацію підтвердив. За його словами, він досі

підтримує стосунки з Богданом.

Показово, що Юрій Луценко не єдиний близький до

Петру Порошенку топ-чиновник, який після перемоги Володимира Зеленського на

вибори приїхав на анонсовану зустріч з них в офіс «Кварталу 95»

Києві, і який досі не подав у відставку, незважаючи на шалену критику, —

йдеться в ефірі телепрограми.

Також Богдан працював в уряді Миколи Азарова, а

відразу після Революції гідності став радником, а згодом і адвокатом

тодішнього голови Дніпропетровської обласної державної

адміністрації Ігоря Коломойського.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Верховний суд надійшли дві позовні заяви про скасування указу Зеленського про призначення Богдана главою його Адміністрації.