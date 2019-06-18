Глава Адміністрації Зеленського захищав у суді Луценко і вів бізнес з Ющенком

Глава Адміністрації президента Андрій
Богдан у свій час працював з низкою топ-політиків, суддів і
бізнесменів, йдеться в сюжеті телепрограми «Наші гроші з Денисом Бигусом».
Представник команди президента Володимира Зеленського починав юридичну кар’єру в адвокатської компанії «Правіс». Цією компанією
керували заступник керівника секретаріату Президента Віктора Ющенка
Ігор Пукшин, чинний нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко та юрист
Олексій Резніков.
Згодом справи Пукшина пішли краще — він створив
юридичну фірму «Пукшин і партнери». В цю компанію перейшов працювати
чинний глава АП. Крім того, Богдан став бізнес-партнером Пукшина в
аграрної та юридичній сферах. Журналісти неодноразово фіксували Богдана
автомобілі, який належить компанії Пукшина, а офіс Богдана знаходиться на
одному поверсі де базується фірма «Пукшин і партнери».
В ефірі «Наші гроші» нагадали, що в 2008 році Богдан
захищав у суді тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Сам чинний
Генпрокурор цю інформацію підтвердив. За його словами, він досі
підтримує стосунки з Богданом.
Показово, що Юрій Луценко не єдиний близький до
Петру Порошенку топ-чиновник, який після перемоги Володимира Зеленського на
вибори приїхав на анонсовану зустріч з них в офіс «Кварталу 95»
Києві, і який досі не подав у відставку, незважаючи на шалену критику, —
йдеться в ефірі телепрограми.
Також Богдан працював в уряді Миколи Азарова, а
відразу після Революції гідності став радником, а згодом і адвокатом
тодішнього голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації Ігоря Коломойського.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Верховний суд надійшли дві позовні заяви про скасування указу Зеленського про призначення Богдана главою його Адміністрації.