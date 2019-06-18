НБУ: Економічний вплив РФ на Україну поступово зменшується

Росія зберігає активність у протистоянні з Україною, однак поступово втрачає економічний зв’язок із нею. Про це йдеться у Звіті НБУ про фінансову стабільність. Також у повідомленні йдеться про те, що економічний вплив Росії на економіку України поступово зменшується, зокрема через зменшення обсягів двосторонньої торгівлі. Повідомляє Zrada.today з посиланням на Громадське телебачення.

У Звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року йдеться: «Росія зберігає активність у протистоянні з Україною, однак поступово втрачає економічний зв’язок із нею. З 1 червня РФ заборонила експорт до України нафти, вугілля та нафтопродуктів. Також перелік заборонених до імпорту в Росію українських товарів розширено продукцією машинобудування, металообробки та легкої промисловості на 250 млн доларів на рік. Це безпосередній, хоч і керований, ризик для економіки України».

У Звіті також говориться про те, що протистояння між державами переноситься у площину міжнародних судів, зокрема трибуналу з морського права ООН, арбітражів щодо експропріації активів українських компаній у Криму та «газових» арбітражів між Нафтогазом та Газпромом.

Нацбанк дав свою оцінку майбутньому продовженню транзиту газу з РФ через українську ГТС. НБУ також вважає, що Росія буде вимушена укласти договір про транзит газу через Україну до ЄС через труднощі, які виникли в ході будівництва Газпромом «Північного потоку-2» та «Турецького потоку».

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Нагадаємо, що у квітні цього року Європейський парламент затвердив нові правила ринку газу, які поширюватимуться на трубопроводи з країн, що не входять до складу Європейського Союзу, зокрема, на газопровід “Північний потік-2”.

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