РПЛ запропонував законодавчо стимулювати росіян до відмови від одноразової тари і упаковки

Рада з прав людини при президенті РФ (РПЛ) звернувся до уряду з пропозицією розробити план поетапного скорочення споживання пластикових пакетів аж до повної відмови від їх використання. Про це повідомляє газета «Коммерсантъ». Обмежувальні заходи, на думку членів ради, також повинні торкнутися виробництва і споживання одноразової упаковки та посуду.

Як сказано у зверненні, в Росії до цих пір не приймалися заходи для максимального використання вихідної сировини і матеріалів і запобігання утворення відходів незважаючи на те, що в законодавстві ці напрямки названі пріоритетними. Між тим за 15 років у період з 1998 по 2013 роки кількість зібраного сміття в Росії подвоїлася: з 30 до 60 млн тонн на рік. Причиною стало неконтрольоване зростання використання одноразових споживчих товарів, товарів та упаковки, що укупі з низькою извлекаемостью із загального потоку твердих комунальних відходів призводить до захаращення та пластиковому забруднення територій.

РПЛ закликав уряд розробити план поетапного скорочення виробництва одноразових пластикових пакетів для роздрібної торгівлі аж до повної відмови від них. Крім цього, президентський рада запропонував назвати в спеціальному переліку ті види одноразових та важкоперероблюваних товарів, які підлягають поетапного виведення з обороту.

Окрема рекомендація спрямована на адресу Росспоживнагляду, якому правозахисники запропонували гармонізувати правила, що стосуються обігу багаторазової тари.

Мова йде, наприклад, про багаторазових склянках для гарячих напоїв і багаторазових контейнерах для їжі. В даний час немає певної відповіді, чи можливо використання таких ємностей з точки зору санітарних правил і норм, наголошують правозахисники.

Як відзначає видання, в Мінприроди підтримують ініціативу введення заборони на продаж одноразових виробів із пластику із застереженням, що в умовах ринкової економіки для таких обмежень повинні бути зрозумілі бізнесу економічні стимули. У Мінпромторгу пропозиції вивчають.

Раніше в червні міністр природних ресурсів Дмитро Кобилкин розповів, що відвідувачі супермаркетів в Росії з часом можуть почати отримувати спеціальні знижки при умові відмови від упаковки своїх покупок в одноразові пластикові пакети. Механізм такого стимулювання більшої екологічної свідомості росіян мінприроди вже обговорює з підприємствами рітейлу.