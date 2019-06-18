Україна має виплатити по €25,6 тисяч харків’янам, які захищали парк проти вирубки

Європейський суд з прав людини постановив, що держава Україна порушила низку статей Європейської конвенції прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького у Харкові.

Відповідне рішення ЄСПЛ виніс у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку з метою будівництва дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками», – заявили у суді.

Йдеться про події травня-червня 2010 року у Центральному парку ім. Горького у Харкові, коли активісти виступили проти вирубування дерев, щоб побудувати дорогу. Деякі протестувальники тоді були побиті, а близько 30 затримані підрозділом «Беркут».