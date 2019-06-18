За запитом уральського депутата Держдуми покарані автори відео катастрофи SSJ-100

«По секрету всьому світу — це про них. За що і поплатилися»

Депутат Держдуми РФ від Свердловської області Андрій Альшевских розповів, що за його запитом встановлені і покарані поліцейські, зняли відео катастрофи літака SSJ-100 «Аерофлоту» в Шереметьєво 5 травня. Як пише Андрій Альшевских на своїй сторінці в соцмережі Fаcebook, «отримавши мій запит, МВС встановило, що зйомку розповсюдили по знайомим два капітана поліції. По секрету всьому світу — це про них. За що і поплатилися. Одного звільнили з органів, другий отримав дисциплінарне стягнення».

Альшевских також опублікував відповідь з МВС. У документі повідомляється, що відеозапис катастрофи зробили співробітники лінійного управління Міністерства внутрішніх справ РФ у Шереметьєво управління на транспорті МВС по Центральному округу. Названі прізвища обох капітанів поліції. Один з них в подальшому поширив запис серед знайомих в месенджері WhatsApp. Звідти запис потрапила в інтернет і викликала широкий громадський резонанс з негативними наслідками».

Зазначено, що в діях поліцейських складів правопорушення або злочину немає, але їх проступок «суперечить вимогам, що пред’являються до професійного поведінки та морально-етичних основ службової діяльності у правоохоронних органах». У поліції визнали, що проступок поліцейських порочить честь працівників органів внутрішніх справ, і звільнили одного з них, а другого оголосили догану.

Додамо, що 6 травня на своїй сторінці в Facebook Андрій Альшевских обурився тим, як швидко в інтернет потрапляють зйомки з камер відеоспостереження, встановлених в аеропорту і спрямованих на злітне поле. Ймовірно, про цих записах, а не про відеозаписах з мобільних телефонів, йшлося в його запиті.

Нагадаємо, увечері 5 травня Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії «Аерофлот», що летів з Москви в Мурманськ, повернувся в аеропорт Шереметьєво і загорівся при аварійній посадці. 41 людина з 78, що знаходилися на борту, загинули. Слідство розглядає версію про недостатньої кваліфікації пілотів або диспетчерів, несприятливих метеоумов або несправність літака.