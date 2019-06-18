У Генштабі повідомляють, що РФ зібрала біля кордону понад 80 тисяч військових

Росія утримує вздовж Державного кордону України – в Донецькій та Луганській областях, а також в анексованому Крим, близько 82 тисяч військовослужбовців. Цим РФ порушує міжнародні домовленості в сфері безпеки, руйнує європейську систему контролю над озброєнням, а також порушує Віденський документ 2011 року. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Укрінформ.

Начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Андрій Гудзь під час брифінгу на тему “Руйнування Російською Федерацією європейської системи контролю над озброєнням”, повідомив, що утримувані поблизу українського кордону військовослужбовці – це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності.

«Незаявлені військові навчання та навчання нижче порогових рівнів складають небезпеку тому, що вони не охоплюють положення Віденського документа 2011 року про заходи довіри та безпеки», – наголосив Гудзь.

Вздовж держкордону України тільки у Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп та продовжується активне формування 150-ої мотострілецької дивізії.

«Для керівництва військовими угрупованнями, у тому числі 1 та 2 армійськими корпусами, які розгорнуті на території України, функціонує оперативно-тактичний штаб, який розміщується у Новочеркаську Ростовської області та входить до складу Південного військового округу. Зазначені військові знаходяться поза контролем ОБСЄ та інших безпекових організацій», – підкреслив Гудзь.

Начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ також повідомив про те, що Україна неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань. Зокрема, щорічно, в Україні проводиться понад 70 інспекцій та інших заходів у галузі контролю над озброєнням. З 2014 року державами ОБСЄ було проведено 34 додаткових інспекцій згідно з Віденським документом 2011 року.

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Нагадаємо, що на початку червні повідомлялося про те, що Генеральна прокуратура України здобула додаткові докази військової присутності Російської Федерації на території Донецької області.

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