Віталій Портников: Не всі війни закінчуються

Президент Зеленський у інтерв’ю газеті Bild напередодні свого візиту до Німеччини зазначив, що “всі війни закінчуються” і пообіцяв зробити все можливе, “щоб домогтися припинення вогню і зупинити вбивства і страждання наших людей у найближчому майбутньому”

Ці благородні наміри можна тільки вітати. Але для того, щоб зупинити вбивства і страждання українців – якщо не у найближчому майбутньому, так хоча б у період виконання Володимиром Зеленським своїх повноважень – президент повинен зрозуміти, що у наш час закінчуються аж ніяк не всі війни.

Конфлікт на Близькому Сході у тих чи інших формах триває з 1948 року. Це не дипломатичний конфлікт, хоча дипломати періодично розмовляють. Навіть зараз, коли Ізраїлю після серії військових перемог вдалося домогтися миру в тому чи іншому вигляді з державами-сусідами, територію єврейської держави регулярно обстрілюють ракетами з боку сектора Газа. Додайте до цього амбіції Ірану – і ви зрозумієте, що до закінчення конфлікту ще дуже далеко.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Сторони уклали перемир’я, яке регулярно переривається військовими діями. Люди гинуть з обох сторін.

Конфлікт навколо Абхазії і Південної Осетії, який тривав з 1991 року, призвів до російсько-грузинської війни. Зараз гарячого конфлікту немає просто тому, що Росія фактично анексувала території грузинських автономій – як Крим. Але ніяких реальних шансів на відновлення територіальної цілісності у Грузії немає. Приблизно так само виглядає і ситуація після війни у Придністров’ї після 1992 року – Молдова поки що втратила шанси на відновлення своєї територіальної цілісності. Але ситуацію з Абхазією, Південною Осетією чи Придністров’ям можна порівняти з Кримом: на їхніх кордонах російські війська або війська режимів, які підписали з Москвою угоди про військову інтеграцію та допомогу. А з Росією безпосередньо ніхто не хоче воювати.

З Донбасом ситуація є набагато більш складною і я б сказав – гіршою. Росія своєї участі у конфлікті не визнає, продовжує доводити, що криза – внутрішня справа України. Володимир Зеленський прагне до переговорів з Москвою в тому чи іншому форматі. А Володимир Путін хоче, щоб Зеленський говорив з «сепаратистами» – тобто з керівниками маріонеткових адміністрацій. Зеленський хоче, щоб припинилися обстріли і вбивства. А Путін хоче, щоб в Києві визнали “особливий статус” Донбасу.

У такому вигляді конфлікт може тривати до нескінченності. Тим більше, що в Москві вже зрозуміли, що продовження конфлікту – чудовий спосіб впливу на українську владу і можливість маніпулювання українським суспільством. Що за допомогою війни можна міняти президентів і розклад сил в парламенті. Москва поводиться з Україною як з їжею, яку потрібно довести до готовності. Може готувати страву на сильному вогні, а може – на повільному. Головне – добитися результату, тобто перетворення неїстівної після Майдану України на м’яку страву, яку можна буде легко переварити.

Володимир Зеленський говорить, що не може чекати ще 5 років, тому що «українці гинуть щодня». І якщо Мінський процес не спрацює, готовий спробувати “будь-який інший шлях для переговорів, у «нормандському» або іншому форматі”.

Але справа не у форматі. Справа у Росії.

Джерело: Еспресо TV

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