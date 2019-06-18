Третя Світова — ще є 20 років

Не люблю конспірологію і намагаюся будувати свої розрахунки на очевидних причинах. І ось подумавши нетривалий час бачу очевидні причини Третьої Світової Війни через 20 років. Передумови цієї Війни Роботів ймовірно закладаються прямо зараз. І про них варто трохи розповісти. Перша з них — демографія, друга — економіка.

Як йдеться в доповіді ООН, незважаючи на збільшення чисельності населення планети приблизно на 2 млрд за наступні 30 років, буде спостерігатися зниження темпів зростання, а багато країни зіткнуться з проблемою старіння населення.

Індія обжене Китай за чисельністю населення вже до 2027 року, а чисельність населення Африки на південь від Сахари подвоїться.

Найбільше зростання населення прогнозується в дев’яти країнах — Індії, Нігерії, Пакистані, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипті та США.

В цілому ми побачимо величезне перенаселення в окремих регіонах із спробою вийти за рамки даного регіону і контролювати своїх сусідів. На планеті вже через 20 років буде дві країни з населенням понад 1.6 мільярда людей, ВВП яких перевищить ВВП США ймовірно в 1,2 рази. Якщо говорити про військові витрати, то вони також зростуть у цих країн, як і технологічна складова армії.

Фактично це будуть величезні армії роботів у поєднанні з добре підготовленими військовими. Як мінімум три світові наддержави ймовірно в ступлять в епоху протистояння в економіці і самої філософії розвитку, коли їх цікавими будуть перетинатися самим щільним чином у стратегічних сферах. Вже зараз все узбережжя Індійського океану на двох континентах вкрите військовими базами цих трьох країн — Індії, Китаю і США. Індія і Китай вже зараз мають інтерес і на Близькому Сході. Китай явно намагається домінувати в Середній Азії, а це вже територія інтересів Росії. Причому основний інтерес Китаю — Казахстан, з його запасами природних ресурсів, а в першу чергу — урану. На жаль, цей фактор втрачає більшість аналітиків. Можна з повною впевненістю стверджувати, що через 20 років основний дефіцит ресурсів буде спостерігатися за чотирма напрямками. Це вуглеводні, питна вода, сільськогосподарські землі і уран. Атомна енергетика, а також різні інші ядерні проекти будуть грати все більш зростаючу роль.

Протягом 20 найближчих років ядерний клуб доповниться ймовірно відразу 4-5 новими ядерними державами. Приміром Іран і Саудівська Аравія, Туреччина. Ці країни в політиці будуть шукати союзників серед гравців «великої трійки» і «четвертого подползающего» — Росії.

У Росії через 20 років все буде зовсім погано. Її населення складе неї понад 110 мільйонів чоловік, згідно з демографічними розрахунками. А це в першу чергу складність у контролі настільки величезної території. Вже зараз Далекий Схід настільки заселений китайцями, що населення тепер ділиться на дві рівних половини. Але на Півдні і Південно-Заході буде жити в обмежених умовах близько 4 мільярдів чоловік! Всього лише на відстані до 1000 — 1500 кілометрів. Це в тому числі і Близький Схід, який зараз перебуває в перманентному конфлікті.

Росія постарається в такій ситуації працювати за принципом «рівноваги сил» , де «ворог нашого ворога — наш друг». США — мати великих стратегічних союзників, які в першу чергу поділяють їх інтереси і цінності. Китай — «слабких» союзників, яких за прикладом Тибету останніх десятиліть він буде поступово поглинати і асимілювати. Індія — розширення своєї присутності в ресурсних регіонах і витиснення ісламу.

Ми побачимо, що «великі» ядерні держави будуть вступати в союзи з «малими» і новими, всіма силами докладаючи зусиль до того, щоб проводити реальну політику на зовнішньому полі дії. Тобто, іншими словами «зіштовхувати лобами» будуть малі держави. Як це було на початку ХХ століття. Ймовірно в цілому ми будемо спостерігати своєрідний «політичний» захід, коли розрядка і транспарентність підуть по шляху відносного зниження.

Євросоюз в цій ситуації швидше за все буде дотримуватися політики максимального нейтралітету і зараз вже є певні дзвіночки в цьому напрямку. Це стосується і політики щодо України, і його участі в Близькому Сході. особливий дзвіночок — пропозиції ряду лідерів ЄС створити власну армію Євросоюзу, такий собі аналог НАТО. При цьому, потрібно зазначити, що стратегія в сформованій ситуації вірна.

Віддають собі звіт в тому, що відбувається в провідних країнах? У тих, які і будуть жорстко конкурувати в найближчому майбутньому? Звичайно! Скрізь йде вже зараз активна підготовка. наприклад те, що США розпочали постачання високотехнологічних озброєнь до Індії, це орієнтація на майбутнє «рівновагу сил» у суперечках з Китаєм. Спроба Росії розширити свій територіальний та економічний базис за рахунок сусідніх країн з колишнього СРСР — це спроба зміцнити економіку і демографію таким «екстенсивним методом. Адже часу залишилося зовсім мало. Крім того, протистояння в ісламському світі всі вищезазначені держави також використовують у своїх інтересах.

Але конфлікт неминучий — через двадцять років на планеті може бути від 12 до 20 держав з ядерною зброєю. Величезна перенаселення ряду регіонів і катастрофічний брак у них ресурсів, негативна демографія в одних країнах і різко позитивна в інших.

Запуском подальших подій може стати одиночне застосування будь-якої з країн тактичної ядерної зброї по своєму супротивникові. Або ядерний тероризм. Потім — кілька конфліктів високої інтенсивності серед «малих союзників». Найбільш ймовірний регіон Близький Схід, Середня Азія. Потім — поступове втягування однієї з наддержав великої трійки або Росії.

Термін до 20 років, це скоріше умовна дата. Це може бути і 25 і 30 і 40 років. 20 років, це скоріше перша планка. Індикаторами переходу в передвоєнний стан будуть такі події:

1. Поглинання Росією колишніх країн СНД на Західному напрямку і Кавказі. Вихід на конфлікт з Китаєм в Середній Азії.

2. Вихід Індії на третю позицію за обсягом ВВП.

3. Масштабний військових конфлікт високої інтенсивності на Близькому Сході з втягуванням декількох держав.

4. Вихід Китаю з військових витрат на першу позицію у світі. Спроба поглинання частини територій в Середній Азії військово-політичними методами.

5. Перегляд договору з НАТО між ЄС і США.

6. Нова політика ізоляціонізму в США і ЄС. Відтворення «доктрини Монро» і зміцнення США в Латинській Америці.

Звичайно це все фантазії. Але запасемося терпінням і подивимося з оптимізмом у майбутнє. Але якщо раптом все буде відбуватися за схожим сценарієм, то варто відзначити, що європа буде схоже найбезпечнішим місцем, хоча і з величезною кількістю біженців.

Віктор Шевчук.