У Зеленського розповіли про повернення Донбасу

очільник партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що повертати непідконтрольні території будуть не “гарматами або автоматами”, а “словом”.

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков повідомив, що представники нової української влади мають намір повертати тимчасово непідконтрольні території “інформаційною зброєю”. Про це Разумков заявив у вівторок, 18 червня, на брифінгу в Києві, передає Уніан.

“На жаль, завтра (війна на Донбасі – ред.) не закінчиться. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб цей процес настав якомога швидше, це правда. Основне завдання, яке перед собою ставлять і президент, і все його оточення, і партія Слуга народу – щоб припинили стріляти, щоб перестали гинути наші хлопці на фронті”, – сказав він.

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На думку Разумкова, повертати непідконтрольні території України буде не “гарматами або автоматами”, а “словом”.

“Інформаційна зброя в рамках “гібридної війни” є набагато страшніша і дієвіша, ніж гармати, снаряди, ракети або танки. Так і повертати потрібно буде цим же зброєю – інформаційно доносити до тимчасово окупованих територій і людей, які там живуть, про те, що ми їх любимо і хочемо, щоб вони повернулися, і що вони такі ж, як і ми, громадяни цієї країни. Незважаючи на все те, що сталося, ми зможемо по всій території нашої держави поставити жовто-синій прапор”, – резюмував Разумков.

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