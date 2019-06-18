$12 млн інвестовано у модернізацію Dream Town

Співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський повідомив, що у модернізацію ТЦ вже інвестовано $12 млн. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на НВ Бізнес.
У повідомленні йдеться про те, що на інвестиційному форумі під час панелі НВ співвласник торговельного центру Гарік Корогодський заявив про вкладені в модернізацію кошти.
Корогодський сказав: «Наш бізнес завжди готовий до продажу»
Він також повідомив про те, що готовий продати бізнес за ціною трохи нижче середньоринкової.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Dream Town замість аквапарку відкриють найбільший в Україні спортивний хаб.
Також керівництво ТРЦ Dream Town заявляло, що коригування пулу орендарів підвищить лояльність постійних покупців, а в довгостроковій перспективі забезпечить стійку конкурентну позицію об’єкта.
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