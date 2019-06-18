Медведчук купує ще два телеканали

Віктор Медведчук

Голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук хоче придбати ще два телеканали. Про це повідомляє видання «Апостроф», посилаючись на обізнані джерела.

За даними співрозмовника ЗМІ, Медведчук планує покупку «Прямого»

і «5 каналу» через свого соратника Тараса Козака.

«Така домовленість, за словами співрозмовника, вже досягнута

з екс-президентом Петром Порошенком, з яким пов’язаний дані телеканали,

але з урахуванням збереження 25% квоти екс-президента і його оточення, а також

представництва його політичної сили в ефірах», — йдеться в повідомленні.

Переговори ще продовжують, але попередньо все вже домовлено. Більш того,

відомо, що телеканал «Наш», який належить депутату Євгену

Мураеву, також переформатують.

Зокрема, йдеться, що телеканал запросять Савіка Шустера

вести передачу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що фірми з оточення Медведчука більше всіх завезли в Україну дизпалива.