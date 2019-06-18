“Я скажу Путіну: Крим – це Україна”, – перше інтерв`ю Володимира Зеленського німецькому виданню

Під час інтерв’ю німецькому виданню Bild, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Путіним почне з того, що Крим та Донбас — це українські території. Про це розповідає Zrada.today.

На запитання німецького журналіста:

“Коли ви вперше зустрінетеся з Путіним, що ви йому скажете?”, Володимир Зеленський підкреслив, що почне діалог з того, що Донбас і Крим — це Україна.

Після такого ствердження журналіст уточнив:

“А хіба Україна вже не втратила Крим?”

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На що Президент України запевнив:

«Крим — це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим має завжди був і залишається частиною України.”

Також, на зустрічі з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле, український лідер зазначив, що його команда починає розбудову Донбасу вже зараз.

“І тут Європа може допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає”, – зазначив Зеленський

Також гарант розповів про своє бажання бачити Україну як рівноправного члена Європейського союзу.

“Україна прагне до європейської інтеграції, цього найбільше хоче наш народ. Але ми розуміємо, що нам потрібно показати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС.

Я хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС побачили нас як рівноправного члена Союзу. І ми зробимо все для цього”, – сказав президент України Володимир Зеленський

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