А дальше еще интереснее: продолжение истории с автомобилем на пешеходном мосту

17 июня в социальных сетях появилось фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Снимок разместил Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook. “Тем временем на велопешеходном мосту хорошо. А вы говорите на велосипеде проехать нельзя. Зрадофилы!” – написал он.

Водитель авто проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении.

Пост про автомобиль на мосту разместила также официальная страница пешеходно-велосипедного моста в Facebook.

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“Сначала я подумал, что мне трудно, потому что перегрелся на солнце. Ан нет … гвоздей тому водителю и жезлов! Жезлов и гвоздей! Что за наглец?” – говорится в сообщении Моста в соцсети. В посте были отмечены мэр Виталий Кличко, Нацполиция и КГГА.

Спустя какое-то время в сети появилось видео из салона автомобиля. Одна из двоих пассажирок выложила его в истории в Instagram. Сейчас ее аккаунт закрыт, а видео исчезло, но его успели сохранить.

Пользователи начали активно обсуждать этот случай, и вскоре на него обратила внимание полиция, начав поиск нарушителя.

Выяснилось, что государственный знак АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

Патрульные полицейские в официальном Telegram-канале сообщили, что уже установили личность водителя, а также фактическое место нахождения как водителя, так и автомобиля. Тем не менее, они искали свидетелей происшествия, чтобы можно было привлечь нарушителя к ответственности.

Журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook в тот же день написал, что автомобиль, заехавший на мост, найден. Он отметил, что автомобиль стоит в подземном паркинге на Печерске. По его словам, водитель, 1993 года сбежал из страха получить административный штраф.

“Водитель, такой смелый, 1993 года рождения сбежал и в страхе получения админ штрафа спрятался дома. Данная статья не предусматривает глубокое насильственное проникновение. Друг, выходи по добру по здорову на кохве”, – написал Антонов.

После этого поста, по словам Антонова, с ним связался водитель машины и предложил удалить посты за 100 долларов. По информации журналиста, водитель Mercedes 1993 года рождения. По его словам, он сбежал из страха получить административный штраф и припарковал авто в подземном паркинге на Печерске.

После публикации этой информации ему пришло сообщение: “Настоятельно рекомендую вам удалить этот пост”. Водитель заявил, что удалить материалы необходимо потому, что они доказывают незаконную слежку, и предложил за это деньги.

На предложение Антонов не согласился, а вечером вместе с полицией был у дома, где, по его информации, проживает этот водитель.

Пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook сообщила, что предполагаемый водитель ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права. Патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Во вторник, 18 июня, управление патрульной полиции в городе Киеве направило нарушителю заказным письмом вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если он не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленный законом способ.

Издание “Вести” сообщает, что, по их источникам, авто принадлежит 26-летнему Никите Озадовскому. Судя по реестрам, он торгует одеждой и обувью из Италии.

Источник – strana.ua

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