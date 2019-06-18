Тимошенко готова дати результат для людей вже у перші 100 днів

“Батьківщина” бере участь в парламентських вибораха, адже вона має що запропонувати країні для справжніх змін і може реалізувати серйозні перетворення впродовж перших 100 днів. Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу “Пульс” на телеканалі “112 Україна”, повідомляє прес-служба партії.

За її словами, “Батьківщина” бореться за право втілити в життя Новий курс – стратегію відродження та розвитку України, над яким вона разом із кращими фахівцями працювала впродовж 5 років.

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Тимошенко зазначила, що, на жаль, зараз багато дискусій ведеться навколо посад і немає дискусій про те, що і як робити в перші 100 днів після парламентських виборів.

“Ми хочемо розпочати таку дискусію. Для людей важливо, що відбудеться навіть в перший тиждень після виборів. Давайте про це говорити, що ми робитимемо в перші дні, як ми діятимемо”, – наголосила вона.

Тимошенко переконана, сьогодні важливо всім, хто хоче змін у країні, згуртуватись і діяти в новій коаліції дій.

“Завдання нового президента – всіх об’єднати. Потрібні не амбіції, а максимальна консолідація, адже виклики такого масштабу, що, можливо, нові команди до кінця їх не усвідомлюють. Треба піднімати країну. І ми готові стати поруч і можемо запропонувати рецепти. А далі – президенту ухвалювати рішення, але самотужки йому важко буде боротися проти старої системи, яка 28 років обростала корупційними інтересами”, – підсумувала вона.

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