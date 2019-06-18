НИДЕРЛАНДЫ НАЗВАЛИ ИМЕНА ПРИЧАСТНЫХ К КАТАСТРОФЕ МН17

В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

Об этом сообщает нидерландское издание NOC со ссылкой на информационную программу Nieuwsuur.

По данным журналистов, командир 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ Сергей Мецкаев в 2014 году отправился с конвоем, который перевозил зенитно-ракетный комплекс Бук, с которого сбили самолет.

Офицер российской армии Олег Поелатов, по некоторым данным, находился возле ЗРК Бук в момент пуска.

Журналисты также называют имена Сергея Дубинского, которого считают ключевым организатором транспортировки российского ЗРК Бук, и Дмитрия Киприана, руководителя спецслужбы российской разведки, которое было задействовано в транспортировке.

Читайте также – Самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного россиянина: фото и видео

В сюжете также упоминается подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков. Он фигурирует как свидетель тех событий.

В комментарии журналисту Nieuwsuur Безъязыков заявил, что его разговор с представителями Международной следственной группы стал поводом для его задержания.

“Я давал такие материалы, в которых присутствуют сотрудники Службы безопасности Украины, которые потом начали использовать этот материал против меня”, – заявил он.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

Джерело – bykvu

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!