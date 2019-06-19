Гройсман запропонував скоротити на 50% райадміністрації

Одним із питань найближчого засідання Уряду стане ініціатива скорочення на 50% районних та обласних державних адміністрацій і опрацювання законодавчого закріплення права людей обирати керівників своїх регіонів. Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляє Урядовий портал..

Глава Уряду повідомив, що відвідав сьогодні Всеукраїнський муніципальний форум. І під час діалогу з делегатами – міськими головами і головами ОТГ – почув занепокоєння – щодо загроз припинення децентралізації та прямої протидії райадміністрацій об’єднанню громад.

«Я завтра виношу на розгляд Уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний Парламент має забрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям, – сказав Володимир Гройсман. – Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники».

Глава Уряду наголосив, що боятися цього кроку можуть тільки представники старої системи, в якій все було централізовано. «Я не боюся старої системи, бо я знаю, як зламати її хребет», – додав Володимир Гройсман.