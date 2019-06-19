Волкер: РФ остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію

Намагання Кремля повернути Україну під свій вплив, зробити її частиною «Російської імперії» не будуть мати успіху, оскільки цього вже не захоче український народ.







Про це на слуханнях у комітеті з міжнародних відносин Сенату США заявив спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.



Тема слухань — «П’ять років після Революції Переваги: прогрес України і ворожа активність Росії».



«Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу «Російської імперії», то я думаю, що ця можливість не втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди», — зазначив Вокер.



Він підкреслив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії, яка має на меті відновити контроль над Україною.

«Ми докладаємо значних зусиль, щоб зберігати об’єднану могутню західну політику. США і ЄС ввели санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летального зброї», — зазначив Вокер.



Крім того, він нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки та оборони.



«Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою», — підкреслив спецпредставник Держдепартаменту.