Медики назвали продукти, які омолодять організм

Експерти назвали продукти, які гальмуюють старіння. Не секрет, що збалансоване харчування позитивно впливає на здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

“Країна здоров’я” розповість про їжу, яка уповільнює процес старіння.

Як омолодити організм?

Лісові ягоди

Лісові ягоди багаті антиоксидантами, які вбивають вільні радикали. Наприклад, чорниця є джерелом колагену, а також допомагає зберегти еластичність шкіри. Полуниця містить у своєму складі багато вітаміну С, флавоноїдів і з’єднань елагової кислоти, яка запобігає виникненню ракових клітин.

Шпинат

Шпинат містить залізо, вільну фолієву кислоту і вітамін B11 і B9, який допомагає організму у виробництві червоних кров’яних клітин (еритроцитів). А також прискорює процес травлення і очищає організму від токсинів.

Авокадо

Авокадо містить вітаміни А, Е, С, D вітаміни групи В (в тому числі фолієву кислоту), калій, кальцій і залізо. А також є джерелом ненасичених жирних кислот. Іншим цінним компонентом є трипептид глутатіон, який є одним з найпотужніших антиоксидантів.

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