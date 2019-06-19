Тарута двічі назвав бійців АТО бойовиками (відео)

«До кінця ще не оцінений той внесок, який зробили бойовики… в свободу України», — кремлівський троль Тарута

Олігарх з Донбасу, третій номер у списку «Батьківщини» Юлії Тимошенко Сергій Тарута двічі назвав українських захисників, бійців АТО бойовиками і подякував їм за визволення Маріуполя. Цей закономірний казус трапився з Тарутою, коли той виголошував промову, вітаючи маріупольців з п’ятою річницею визволення міста.

«Наші хлопці віддавали життя за волю нашого Маріуполя, за свободу нашої України. До кінця ще не оцінений той внесок, який зробили бойовики, зробили жителі Маріуполя волю України… Я хотів би сьогодні подякувати всіх бойовиків всіх батальйонів, Національну гвардію, військових, які кували цю перемогу», — проголосив Тарута.

Треба сказати, маріупольцям з церемоніями святкування річниці в цьому році взагалі не пощастило, констатує Рупор. То Зеленський від них у фонтан втече, то колишній губернатор публічно бойовиків дякувати починає… Коротше, перегрілися головушкой офіційні особи по повній програмі. А взагалі, якщо серйозно, пора б олігархові розщедритися собі на тлумачний словник – або, якщо вже так все погано, на психоаналітика. Тому як в третій раз «бойовики» такий викрутас тарутинського підсвідомості можуть і не оцінити, і наступний виступ екс-губернатора закінчиться куди більш барвисто.