Загострення на фронті : за ніч Україна втратила одного бійця, за добу 5 поранено

За даними прес-центру штабу ООС, 18 червня збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки — бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Від початку поточної доби, 19 червня, ворог три рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з гранатометів різних систем;

в районі ЛЕБЕДИНСЬКОГО — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

МАР’ЇНКА – стрілецька зброя.

Сьогодні один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.