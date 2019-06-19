Напій для оздоровлення судин

У спекотну погоду лікарі рекомендують ретельно стежити за здоров’ям серця та судин.

Вживання томатного соку знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. До такого висновку прийшли вчені з Токійського медико стоматологічного університету, повідомляє MedicalXpress.

Наукова група провела експеримент за участю 184 чоловіків і 297 жінок. Протягом року вони вживали напій в необмеженій кількості. В кінці дослідження фахівці перевірили стан серця і судин пацієнтів.

З’ясувалося, що у 94 учасників з артеріальною гіпертензією значно знизився кров’яний тиск. Крім того, у 125 добровольців з високим рівнем холестерину його показники зменшилися. Отриманий ефект в рівній мірі спостерігався у чоловіків і жінок, а також у різних вікових груп.

“Наскільки нам відомо, наша робота є першим дослідженням, що вивчають вплив вживання томатів або томатних продуктів на ризик розвитку серцево-судинних захворювань протягом року і в широкому віковому діапазоні”, – пишуть вчені.