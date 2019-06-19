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Топалов проводить час із загадковою блондинкою, поки Тодоренко няньчить дитину

19.06.2019

Відомий російський виконавець Влад Топалов, який одружений на українській телеведучої та співачки Регіна Тодоренко, часто балує шанувальників новими фотографіями на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Так, в цей раз Влад опублікував милий кадр зі своєю подружкою, з якою, за його словами, дружить вже 20 років.

На фотографії Топалов позує в обнімку з милою білявою дівчиною в короткій білій сукні. Влад же одягнений у прості сині джинси та білу футболку. Вони обидва дивляться в камеру і посміхаються. У підписі до фотографії артист привітав свою подружку з Днем народження.

“Лаурчик! Люба моя! З днюхою тебе! Ми дружимо з тобою 20 років…  подумати тільки… 20! Більш ніж половину життя! Стільки всього було у нас! Будь щаслива, як мама, як дружина і як жінка! Ти з нуля зробила крутий проект, усупереч усім заздрісникам і «подругам»! Ти залишилася такою ж справжньою і простою, як і була, попри успіх! Щоб не траплялося у нас, я тебе люблю. Ти мені рідна людина! З Богом! Вітаю тебе і всю твою родину!”, – написав Топалов.

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